Administrador de Águas Claras se reúne a síndicos para discutir melhorias de praças da cidade

Na manhã da última sexta-feira (05/02), o Administrador Regional de Águas Claras, André Queiroz, e sua equipe, juntamente com a Assessora do Gabinete do Deputado Agaciel Maia, Elisângela Rocha, reuniram-se com síndicos de alguns Condomínios Residenciais da Quadra 104.

Em pauta foram abordados assuntos referentes a ações de melhorias para a Praça Tiziu, como iluminação, segurança, podas de árvores, plantio de grama, segurança, manutenção de alguns bloquetes, entre outros.

O Administrador Regional, André Queiroz, e equipe analisaram “in loco” todos os problemas apresentados pelos síndicos, apresentando alternativas e mediação junto aos demais órgãos para solução dos problemas. Um dos problemas apresentados, composição da grama, já será resolvido nos próximos dias.

Os grupos de síndicos, líderes comunitários, associações, moradores, entre outros, podem solicitar a visita do administrador “in loco” para conversarem sobre melhorias para a nossa cidade através do telefone (61) 9.9122-0149.

O Programa Administração nas Quadras não somente escuta, como atende às reinvindicações da população procurando mediar junto aos demais órgãos do governo soluções para os problemas apontados pela população.

