Expectativa é retomar com aulas presenciais na rede pública entre junho e julho, diz Ibaneis

Por Pablo Giovanni | Foto: Rafaela Felicciano/Metrópoles

07/06/2021 19:50, atualizado às 19:52 de 07/05/2021

Na expectativa do governador Ibaneis Rocha (MDB), a volta das aulas presenciais na rede pública pode ficar para os meses de junho e julho deste ano. A declaração foi dada durante visita a obras em uma escola de Planaltina.

“Para que no reinicio das aulas, que nós estamos prevendo que será entre junho e julho, a gente já possa ter aqui esse número de pessoas, de alunos estudando”, pontuou.

Mais um passo no processo de retomada das aulas presenciais, o chefe executivo encontra resistência do Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro-DF). Segundo a categoria – responsável pela aprovação ou não do retorno –, não há possibilidade de retorno das aulas presenciais sem a imunização dos professores. É a segunda vez que o executivo recebe negativa do sindicato.

“Nós queremos que todos os profissionais da educação nas escolas sejam vacinados”, disse o diretor do Sinpro-DF, Samuel Fernando. Para os professores, além da imunização, também são necessárias condições de segurança sanitária.

“E após o período da segunda dose da vacina. Não é apenas aplicar uma dose. Isso nem começou”, ressaltou, em conversa com o portal de notícias Metrópoles.

Mesmo com a negativa do sindicato, a Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do DF (Aspa-DF) afirma que defende o regresso escalonado das aulas, iniciando com crianças novas, carentes e com necessidades especiais.

“Mais do que anunciar a intenção, temos que ver na prática atitudes. Não basta dizer que vai voltar. Tem que ter todas as condições para que isso ocorra. Primeiro a articulação com os professores, alunos, pais e a preparação de estrutura para que isso de fato ocorra. Os pais tiveram um anúncio parecido no ano passado e isso não se concretizou. Então esperamos que isso não venha a ocorrer novamente. Que mais do que uma promessa, seja efetivado e cumprido”, disse o presidente da Aspa, Alexandre Veloso.

As atividades estão suspensas presencialmente desde 12 de março de 2020 na capital federal. Escolas privadas já retomaram com as aulas presenciais, seguindo um modelo híbrido – quando os pais decidem se os filhos vão ou ficam em casa –, além de seguir protocolos contra a disseminação do Covid-19.

