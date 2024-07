Polícia conclui que filho matou idosa em Águas Claras

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) concluiu a investigação sobre o incêndio que matou uma idosa Zely Alves Curvo de 94 anos no Residencial Monet, em Águas Claras, no dia 31 de maio de 2024. O filho da vítima, Lauro Vaz de 64 anos, enfrenta acusações de feminicídio triplamente qualificado e fraude processual.

O inquérito da 21ª DP (Taguatinga Sul) revelou que o filho deixou a residência por volta das 8h da manhã, horário em que vizinhos notaram o cheiro de fumaça. O autor, que costumava deixar a mãe acamada sozinha e não pagava por cuidados, também usava o dinheiro dela para despesas pessoais.

Após o incêndio, o filho retornou ao apartamento, que tinha barreiras de preservação do crime para perícia. No mesmo dia do incêndio, ele retirou objetos do local e, no dia seguinte, fez o mesmo por cerca de uma hora e meia. No domingo, 2 de junho, o síndico impediu sua entrada, mas ele voltou na segunda-feira e alterou a cena do crime.

A perícia concluiu que o incêndio começou na maca da idosa e foi causado por ação humana. Foram descartadas causas elétricas e naturais. O filho foi a última pessoa a deixar a residência e tinha motivos para cometer o crime, já que a vítima não podia se mover.

Atualmente, o acusado está em prisão temporária, e a polícia pediu a conversão para prisão preventiva.

