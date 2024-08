Mulher sofre pedrada na cabeça durante tentativa de assalto

Uma mulher de 43 anos foi alto de uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira, na Rua 22 norte, próximo à estação de metrô Águas Claras. Ela voltava do trabalho, por volta das 23h30, quando foi abordada por 2 homens, que aparentavam ser menores de idade. Desse modo, logo após um deles anunciar o assalto, a vítima foi atingida com uma pedrada na cabeça.

A equipe do DFÁguasClaras conversou com a mulher, que relatou como tudo aconteceu.

“Eu desci da estação Águas Claras, e quando estava na Rua 22 Norte, dois jovens me abordaram pedindo o meu celular. Ele estava na mochila que eu carregava. Eu esbocei uma reação, iria gritar, mas um deles me deu uma pedrada na cabeça e eu logo caí no chão”

Um homem estava na rua no momento do ocorrido, e segundo a vítima, os criminosos se intimidaram com a presença dele e não conseguiram levar a mochila

“Eu acho que poderia ser muito pior, um deles ameaçou dar mais uma pedrada, mas saiu correndo.”

Um dos criminosos estava com um moletom cinza, e o outro com uma camisa branca, relatou a vítima

A Polícia Militar tentou encontrar a dupla de criminosos com base em depoimentos, mas não conseguiu localizá-los

Minutos depois do ocorrido, a mulher recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga, onde recebeu cerca de 3 pontos no local do ferimento. Agora, ela já está em casa e se recupera do trauma.

“O que fica é o choque, toda hora a memória do momento vem na mente, fiquei apavorada”

Por fim, a vítima informou que ainda vai realizar o registro da ocorrência em uma delegacia da Polícia Civil. A mulher também apontou a falta de policiamento no local como um problema histórico.

Segundo caso de assalto na mesma região em poucos dias

No dia 7 de agosto, um jovem de 14 anos foi alvo de assalto também por uma dupla de jovens próximo a estação Águas Claras. Ele saiu da estação em direção a sua residência, e quando estava próximo ao edifício E-business, em direção a Boulevard Sul, os criminosos o abordaram. O jovem levou socos na cabeça e nas costas.

