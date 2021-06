Polícia Civil divulga foto de criminosos que aplicavam Boa noite, Cinderela em Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: Polícia Civil do DF/Divulgação

31/05/2021 21:58, atualizado às 21:59 de 31/05/2021

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, nesta segunda-feira (31) a foto de integrantes de uma quadrilha que aplicava “Boa noite, Cinderela” em Águas Claras. Além da cidade, equipes da corporação afirmam que a quadrilha aplicava os golpes após atrair e dopar as vítimas em outras duas regiões: Ceilândia e Taguatinga.

A operação “Princesa Aurora” da polícia já havia prendido duas mulheres da quadrilha, em abril. Segundo os investigadores, o jogo de sedução da quadrilha seguia o mesmo método: as vítimas (homens) eram atraídas pelas criminosas para bares. Após, as vítimas eram convencidas a consumir bebidas alcoólicas e, segundo os investigadores, a dopagem começava aí. Os homens eram drogados com o medicamento Clonazepam, responsável por diminuir a capacidade de raciocínio e perda da consciência do que fala ou diz e, após, tinham os bens roubados pela autora (na maioria das vezes, carteiras e celulares).

Segundo investigadores da Polícia Civil, ao menos cinco integrantes do grupo foram identificados, sendo uma adolescente e a líder da quadrilha, Shirley Marinho da Silva. Quatro integrantes maiores de idade foram denunciados e tiveram os mandados de prisão preventiva expedidos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) pelos crimes de roubo qualificado, corrupção de menores e associação criminosa.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.