//Conheça Nelson Teich, o novo ministro da Saúde

Formado em medicina pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), é especialista em oncologia e defende o isolamento horizontal

O novo ministro da Saúde é o médico oncologista Nelson Teich. Ele e sua esposa estiveram com o presidente Jair Bolsonaro em uma reunião na manhã desta quinta-feira (16/04), no Palácio do Planalto. Já falava-se que a equipe do presidente estava buscando um nome com o perfil mais técnico do que político para ocupar o cargo. A intenção era evitar desgastes ainda maiores que a demissão de Luiz Henrique Mandetta poderia gerar, por ser um ministro muito popular no momento.

Nascido no Rio de Janeiro, Nelson Teich se formou em medicina pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e se especializou em oncologia no Instituto Nacional de Câncer (Inca). Atualmente, é sócio da Teich Health Care, consultoria de serviços médicos.

De acordo com perfil no Linkedin, ele já atuou como consultor da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, comandada por Denizar Vianna.

Novo coronavírus

Em recentes artigos, o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, pontuou algumas posições sobre o novo coronavírus. Assim como Luiz Henrique Mandetta, defende o isolamento horizontal. Para ele, “toda a população que não executa atividades essenciais precisa seguir medidas de distanciamento social”. Esta seria a melhor estratégia no momento.

Para justificar, Teich cita a falta de informações completas do comportamento do vírus e a possibilidade do Sistema de Saúde não ser capaz de absorver a alta demanda de pacientes.

“O isolamento horizontal é uma estratégia que permite ganhar tempo para entender melhor a doença e para implantar medidas que permitam a retomada econômica do país”, defende.

Fonte: Correio Braziliense

