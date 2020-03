Homem morre após tentar roubar cabos de energia em Águas Claras

Na noite do último sábado (29), um homem morreu eletrocutado em uma subestação da Companhia Elétrica de Águas Claras (CEB), na Av. Sibipiruna em Águas Claras. Segundo informações, o homem tentava roubar cabos de energia elétrica.

A CEB informou que a Subestação acionou a central de operações, que encaminhou uma equipe de plantão ao local. Quando a equipe chegou encontrou o indivíduo caído no chão, com sinansi de ter sofrido eletrocussão, seguida de uma queda de 3 metros. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local foi constatado o óbito do cidadão.

O caso está sendo investigado na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

