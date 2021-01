//Homem é preso após roubo a coletivo na ADE de Águas Claras

Um homem de 20 anos foi preso por roubo a coletivo, por volta das 12h deste domingo (3), na altura da passarela em frente à ADE, Conjunto 16, Águas Claras.

Uma equipe policial do 17º Batalhão avistou as vítimas do roubo. Uma delas passou as características do suspeito e relatou que o infrator tinha descido correndo em direção às quadras internas da ADE.

Foi realizado patrulhamento e o autor do roubo foi encontrado, portando três celulares das vítimas, uma faca e uma arma de fogo artesanal calibre 38.

O homem e as vítimas foram encaminhadas à 21ª DP para registro do Boletim de Ocorrência e posterior restituição dos bens.

