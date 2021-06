Águas Claras terá apenas um ponto de vacinação contra Covid-19 neste fim de semana

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

18/06/2021 23:20, atualizado às 23:23 de 18/06/2021

Neste sábado (19) e domingo (20), a vacinação contra Covid-19 em Águas Claras será realizada em apenas um ponto. Os grupos atuais de vacinação contra Covid-19 poderão receber a primeira e segunda dose no ponto de vacinação da Faculdade Uniplan, das 9h às 17h. Com a ampliação da vacinação, pessoas com 49 anos ou mais poderão ser vacinados no fim de semana, nos lugares marcados para receberem a dose.

Além da Uniplan, Taguaparque, Sesc de Ceilândia, Parque da Cidade (estacionamento 12), Torre de TV e Praça dos Cristais (das 18h às 23h) são os demais pontos de vacinação nos dois dias.

Recorde de vacinação

Nos dados divulgados pela Secretaria de Saúde nesta sexta-feira (18), o DF registrou recorde de pessoas vacinadas em apenas um único dia. A pasta afirmou que aplicou a dose da vacina em 26.856 pessoas, sendo 25.728 pessoas sendo vacinada com a primeira dose.

O recorde anterior, segundo a secretaria, havia sido no dia 14 de junho, quando os profissionais de saúde vacinaram 25.550 pessoas com a primeira dose. No balanço geral, o DF atingiu o número de 880.980 pessoas vacinadas com a D1 e 329.536 com o esquema vacinal completo. A cobertura vacinal é de 37,92% com a dose inicial e 14,27% com o reforço. A cobertura vacinal é calculada de acordo com a população elegível a receber o imunizante que, atualmente, é de adultos com 18 anos ou mais. No DF, segundo a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), vivem 2.309.944 pessoas nesta faixa etária.

