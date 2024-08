Garçom de restaurante tem carro furtado em Águas Claras

Na noite de quarta-feira (28), um criminoso invadiu o Complexo Gastronômico, localizado no cruzamento da Avenida das Castanheiras com a Rua das Pitangueiras, O suspeito vasculhou armários do setor de funcionários e encontrou a mochila de Thiago Pereira, de 25 anos, garçom do local, onde estava a chave de seu carro. Após o furto, o bandido circulou pela região, localizou o veículo e o levou.

Confira imagens de câmeras de segurança que mostram a ação do criminoso:

Thiago, dono do veículo, conversou com a equipe do DFÁguasClaras e destacou a importância do carro em sua vida.

“Foi chocante, uso o carro para vir trabalhar e levar minha filha para a creche, é muito triste sair para trabalhar e ver algo que foi fruto do seu esforço ser alvo de furto”

Casos de insegurança, como este, têm gerado preocupação entre os moradores e comerciantes de Águas Claras. Até o momento, o criminoso não foi identificado, mas o carro foi encontrado em Ceilândia, na QNN 1, na manhã desta sexta-feira(30) e está passando por perícia, assim, a Polícia Civil busca encontrar digitais e sinais no veículo que indiquem o autor do furto.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro de tudo o que acontece em nossa cidade!

Para participar de algum grupo de WhatsApp do DFÁguasClaras, é só clicar no link https://www.dfaguasclaras.com.br/links-whatsapp/

Além disso, participe do canal no Telegram de notícias e bastidores – https://t.me/dfaguasclaras

Grupo DFÁguasClaras no Telegram. Envie e-mail solicitando o acesso: escritoriodfac@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

Nos siga nas nossas redes sociais:

Instagram: @dfaguasclaras

Twitter: @DFAguasClaras

TikTok: https://www.tiktok.com/@dfaguasclaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA



Youtube: https://www.youtube.com/@DFAguasClarasPodcast

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.