GDF Presente atua em Águas Claras

Nesta semana, o GDF Presente está atuando em Águas Claras, o Polo Central Adjacente 2 conseguiu em apenas um dia pintar os meios-fios das avenidas Araucárias, Castanheiras, Rua Tamboril e Avenida Vereda da Cruz, em parceria com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

Em outro ponto da cidade, foi feita a irrigação da praça Condor da estação Arniqueiras, praça Tucano na quadra 107, o balão do Unieuro, avenida Boulevard Sul com a Norte e no TRE, localizado na quadra 207. As equipes do polo, ainda, recolheram galhos na rua Manacá e retiraram 55 toneladas de entulhos e inservíveis do pátio da administração.

“É um projeto essencial, como administração não é possível manter o mesmo ritmo e agilidade. Temos uma restrição com maquinário e mão de obra”, disse Francisco de Assis e completou que espera cumprir todo o nosso cronograma estabelecido”, disse o administrador da cidade, Francisco de Assis da Silva.

“Antes não percebia tanto cuidado. Águas Claras está revigorada, novas calçadas, meio-fios pintados, ciclofaixas, mais iluminada e limpa. Percebo também que as pessoas estão aproveitando mais a cidade”, disse a advogada Rosana Carvalho.

-informações Novacap

