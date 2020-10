Sem cerimônia Águas Claras tem novo administrador! E a população não gostou!!!

Vale abrir aqui um parênteses para te explicar um pouco sobre como é feita as escolhas dos administradores das regiões administrativas do DF.

É simples, o governador passa as RAs (Regiões Administrativas ) para um Deputado , para que o mesmo indique o administrador, assim o governador leva o apoio deste deputado.

Chicão assumiu em março de 2020 e vinha fazendo um bom trabalho aos olhos da população, porém o que chegou para o DFAguasClaras foi que a “Falta de operacionalidade” levou a troca 🧐

O que vem a ser a “falta de operacionalidade” ? Isso até agora ninguém quis responder 🤨 , então “Bora trocar”e assim foi feito! Chega para assumir o cargo de Administrador de Águas Claras André Luís Queiroz Rosa, segundo informações a indicação também é o deputado Agaciel Maia.

Se você o que conhece o novo administrador ? Provavelmente não …Mora em Águas Claras? Não …Ele conhece os problemas da cidade ? Também não … Mas isso é o mais importante ? Não , não é … Até porque o Sr André pode e nós acreditamos que fará um bom trabalho.

O que está em questão aqui, é a forma de escolha do administrador.

Ibaneis durante a campanha disse que ouviria a população, e isso nunca foi feito, se quer já o vimos por Águas Claras.

A população não gostou da noticia e a AMAAC (Associação de moradores e amigos de Águas Claras) veio a publico expressar o sentimento dos moradores.

AMAAC

“IBANEIS, ÁGUAS CLARAS NÃO É SEU CURRAL !!!!

Águas Claras é uma metrópole, mas para o governador do DF, não passa do seu curral.”

Circula nos bastidores que a troca ocorreu porque o padrinho do ex-administrador Chicão, o deputado Agaciel Maia, andou desagradando ao governador. Isto posto, com uma canetada se deu o cargo a outro deputado, este sim fiel à base governista. André Luís Queiroz Rosa é o novo administrador, alguém desconhecido por toda a cidade.

Em 25/09/2020, Águas Claras passou por mais uma troca de administrador regional. Na gestão do Ibaneis, este é o terceiro ocupante dessa cadeira, TODOS SEM SEQUER OUVIR A POPULAÇÃO. A promessa de campanha de, democraticamente, colocar alguém ligado à cidade no posto máximo da administração regional, é um papel largado em alguma gaveta da burocracia e mais um engodo jogado aos eleitores.

Sr Governador, aguardamos uma explicação para a mudança constante de administrador e queremos participar desta decisão , afinal a cidade é nossa e por aqui, sempre estivemos organizados para buscar nossas melhorias.

Não vamos aceitar que Águas Claras seja tratada como moeda de troca ou curral eleitoral desse ou daquele deputado, queremos todos os nossos deputados ajudando a cidade e lutando por ela.

O DFAGUASCLARAS estará a disposição para publicar a resposta do Sr Governador

