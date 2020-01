Dona de casa de jogos é presa pela sexta vez em Águas Claras

No último sábado (4/11) a Polícia Militar prendeu a dona de uma casa de jogos de azar pela sexta vez. A casa, localizada a QS 9 era transformada em um cassino com oito máquinas de apostas. Os militares abordaram um homem em atitude suspeita dentro de um veículo e fizeram a abordagem. Ele estava com uma grande quantidade de dinheiro e confessou que usaria para realizar jogos de azar.

A equipe de policiais do 8º Batalhão, foi até o endereço informado e encontrou a casa com três apostadores realizando jogos. Além das máquinas, também foram apreendidas uma máquina de cartão de crédito e R$ 2300,00 em notas. A dona do estabelecimento foi conduzida para a 21ª Delegacia de Polícia em Taguatinga.