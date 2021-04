Mesmo sem acordo, paralisação dos metroviários é adiada para segunda-feira (19)

Por Pablo Giovanni

16/04/2021 00:12, atualizado às 00:46 de 16/04/2021

Após nova assembleia na noite desta quinta-feira (15), a Assembleia Geral Permanente, do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários (Sindmetrô-DF) decidiu por adiar a paralisação para segunda-feira (19). Com isso, haverá uma nova assembleia no domingo (18) para tratar novamente do assunto.

Ao que tudo indicava, a categoria havia sinalizado que apenas 30% dos trabalhadores continuariam em serviço na paralisação prevista para esta sexta-feira (16), mas após assembleia com participação dos associados e funcionários da companhia, a categoria decidiu por prosseguir com a frota total de funcionamento.

Entenda o caso

Após formalizar proposta para tentar impedir a paralisação desta sexta-feira (16), a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) aguardava a resposta do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários (Sindmetrô-DF).

Na proposta da companhia, o Metrô-DF apresentou ao sindicato mudanças, como na jornada de trabalho dos metroviários de 9h30, com intervalo de descanso e redução para meia hora.

Com o sindicato afirmando que os trabalhadores estão há 15 dias sem receber o auxílio-alimentação, o Metrô-DF apresentou a manutenção do auxílio, além de apresentar uma escala 3 x 2 para os empregados lotados nos postos operacionais das áreas de estação e segurança em até 30 dias, mas somente quando o acordo estiver fechado. O Metrô-DF se comprometeu a pagar uma gratificação aos agentes de estação, inspetor e operador de transporte, que trabalham nas bilheterias.

Apesar das tratativas, o Metrô-DF afirma que não tem autonomia financeira, portanto, as negociações são submetidas ao governo do Distrito Federal, sócio majoritário do Metrô-DF.

