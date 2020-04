Lei obriga condomínios a denunciarem violência contra mulher ou idoso

Para o presidente nacional da Associação Brasileira de Síndicos e Síndicos Profissionais (Abrassp), Paulo Melo, a sanção da lei ajuda a coibir os casos de violência. “Recebemos a notícia de maneira muito positiva. Vários estados já adotaram medidas assim. Chegou a vez do Distrito Federal. Vai melhorar muito e as pessoas vão ter mais responsabilidade quando assumirem cargos de síndicos também. Se ficarem sabendo de alguma coisa, não poderão deixar de dar essa informação. A gente percebe mulheres sofrendo agressões, assim como crianças apanhando, ou idosos mal cuidados. Então, a lei é importante para defender os mais vulneráveis”, disse.

Na edição desta terça-feira (14/4) do Diário Oficial do DF também foi publicada a Lei nº 6.533, que estabelece o Dia Distrital de Combate ao Feminicídio . O Projeto de Lei é de autoria do deputado distrital Agaciel Maia (PL) e também foi admitido na Câmara Legislativa. De acordo com a publicação, a data de 10 de março marcará o enfrentamento à violência de gênero e aos assassinatos de mulheres, anualmente, no Distrito Federal.