Moradores reclamam de descaso com as praças de Águas Claras

Moradores de Águas Claras vem reclamando da falta de cuidado da Administração com as praças. Na última segunda-feira (2/12) a Rede Globo exibiu no DF2, reportagem que mostra o abandono em algumas praças de Águas Claras. Na matéria foi mostrada a praça Quero-Quero na Rua 19 Sul e a das Araras, na Quadra 107.

Moradores relatam as dificuldades e perigos enfrentados, brinquedos quebrados trazendo risco as crianças, cadeirantes não conseguindo transitar, sujeiras, entre outros problemas. A AMAAC (Associação de Moradores e Amigos de Águas Claras) registrou e pede um posicionamento da Administração de Águas Claras.

A Administração de Águas Claras foi procurada, mas o telefone informado não foi atendido.

Faz o seguinte, segue o nosso Instagram. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Ouça toda terça às 20hs (Web Rádio DFÁguasClaras) o programa Vivendo Águas Claras, um bate papo sempre muito produtivo sobre nossa cidade. Além disso, sempre com um convidado especial e sorteios de brindes para nossos ouvintes.

Para ouvir basta acessar www.dfaguasclaras.com.br

Ademais, aqui em baixo você pode conferir uma entrevista ao nosso próprio jornal impresso contando sobre a história do DFÁguasClaras.

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje temos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.

*Fotos e Informações retiradas da página no Facebook da AMAAC.