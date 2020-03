//DF tem a primeira paciente de coronavírus curada

Enfim, uma boa notícia: o Distrito Federal tem a primeira paciente infectada pelo novo coronavírus que já está curada.

É a advogada Daniela Teixeira, conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Ela recebeu hoje (24/03) o novo exame que testou negativo para Covid-19. A cura foi identificada 19 dias depois do contágio, ocorrido em 5 de março durante a III Conferência da Mulher Advogada, em Fortaleza.

Daniela fez o teste, mesmo sem sintomas, porque uma conselheira com quem ela teve contato adoeceu.

O resultado saiu em 16 de março e ela se isolou. O marido e os dois filhos também fizeram o exame e deu negativo.

Daniela passou momentos tensos, conversando várias vezes por dia com a médica, na expectativa de que pudesse desenvolver sintomas graves. Mas ela sentiu apenas cansaço e dor de cabeça.

Feliz com a conquista, Daniela quis passar uma mensagem, por meio do Correio, a todos que estão com medo e tensos com a pandemia de coronavírus.

Veja o que Daniela Teixeira disse:

“A minha cura manda 3 recados:

– De esperança a todos os que estão infectados. Só quem passou pelo vírus sabe o tamanho do pânico que ronda o nosso espírito, o medo de contaminar um ente querido ou de apresentar sintomas graves de uma hora para outra. Se o mundo tem medo do vírus, imaginem o que passa uma pessoa contaminada. É uma benção chegar ao final do ciclo do vírus bem e com saúde.

– De medo: tenham medo do vírus, fiquem em quarentena. Eu peguei o vírus em um evento de trabalho “muito importante que eu não poderia faltar”. Pois, eu deveria ter faltado e faria tudo para voltar no tempo. Fiquem em casa!

– De gratidão: aos profissionais de saúde, especialmente a diretora do Inca dra. Nubia Welerson, o diretor do Iges, Dr. Francisco, e ao governador Ibaneis, que se mostrou o melhor gestor da crise no país”.

Fonte: Correio Brasiliense

Faz o seguinte, segue o nosso Instagram. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio! Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast… você vai ouvir o cotidiano de Águas Claras no Distrito Federal, uma cidade linda e muito amada pelos seus moradores. Vamos falar de tudo que envolva nossa cidade! Na política vamos envolver os moradores para que juntos possamos trazer benefícios a nossa cidade. Queremos lhe apresentar o comércio de Águas Claras para que isso incentiva os empresários e faça nossa economia crescer a cada dia. Queremos que você ouça Águas Claras todos os dias para que a nossa cidade tenha a cada dia mais pessoas envolvidas para fazer uma cidade melhor. Um grande abraço. Cléber Barreto

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje temos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.