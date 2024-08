Interdição para serviços na obra da terceira saída de Águas Claras

Interdição para serviços na obra na terceira saída de Águas Claras

A interseção da Rua das Carnaúbas com a Avenida Parque Águas Claras estará interditada de sexta-feira (23) a segunda-feira (26), das 9h às 16h, para obras de terraplanagem e pavimentação. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) realizará a intervenção na área próxima à 3ª saída de Águas Claras, especificamente no encaixe da nova via na rotatória. Ou seja, a circulação de pedestres no local será interrompida.

Os trabalhos, da Construtora Direcional, buscam minimizar os congestionamentos no local. A obra incluirá a duplicação da terceira saída de Águas Claras.

Desse modo, durante o período, a calçada na rotatória será interditada e uma faixa de acesso aos veículos será parcialmente bloqueada.

“Executaremos o serviço fora do horário de pico para minimizar o impacto no trânsito. A conclusão melhorará a fluidez e segurança para os motoristas”, afirma Plínio Fragassi, presidente substituto do DER.

Por fim, o DER-DF recomenda que pedestres evitem a área e usem rotas alternativas. Motoristas também devem procurar caminhos alternativos para evitar transtornos.

