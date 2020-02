Chicão assume Administração de Águas Claras

Na última terça-feira o Governo do Distrito Federal (GDF) exonerou o administrador regional de Águas Claras, Ney Robsthon Otaviano de Almeida. Ele estava no cargo desde o início do mandato do chefe do Executivo, Ibaneis Rocha (MDB). A decisão foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF).

No lugar de Ney Robsthon, assume Francisco de Assis da Silva, mas conhecido por Chicão, mesmo pós ser alvo de críticas pelos moradores de Águas Claras por não ter vínculo com a cidade. Por meio de nota oficial, a Subchefia de Relações com a Imprensa do Palácio do Buriti informou que “os cargos comissionados são de livre provimento”.

Além da troca de nomes, 19 cargos comissionados na Administração Regional de Águas Claras foram substituídos.

