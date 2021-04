//Rodoviários da Viação Marechal retomaram aos trabalhos após fim da paralisação

Outra greve que acontece simultaneamente é dos metroviários, que se arrastam pelo quinto dia. Desde segunda-feira (19), apenas 60% dos empregados estão nos seus postos nos horários de pico do transporte público. No restante do dia, apenas 40% da frota está em circulação.

A categoria dos metroviários pede o restabelecimento do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Mesmo assim, o principal gatilho para o movimento paredista foi o corte do auxílio-alimentação no início de abril. “Nosso benefício é de R$ 1,2 mil, e o Metrô cortou. Não quiseram negociar nem diante do TRT. Além disso, querem cortar nosso plano de saúde e nossa previdência. São benefícios conquistados no Acordo Coletivo de Trabalho”, afirmou a diretora de administração do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal (SindMetrô/DF), Renata Campos.

Em nota divulgada nessa quarta-feira, o SindMetrô/DF detalhou os motivos para deflagrar a greve, que “veio a acontecer, em meio a uma pandemia, não por vontade, mas por necessidade”.

A categoria também reagiu à avaliação do governador de que a paralisação teria “motivação política”. “A concessão (do serviço) será uma luta na Justiça comum e em outros foros. Tão somente, portanto, nada tendo a ver com a greve dos metroviários, que é por salários e benefícios”.