Conheça a história da Feira de Águas Claras

As origens da Feira de Águas Claras datam de março de 2020 quando alguns produtores respondendo a inúmeros pedidos do Administrador Regional criaram a AFAC – Associação dos Feirantes de Águas Claras, organizada com estatuto e diretoria eleita. Inicialmente foi montada uma pequena feira próxima da Estação do metrô da Estação Águas Claras. Hoje, após diversas mudanças, a Feira acontece em terreno cedido pela Administração Regional até que seja efetivada a localização da feira, em local definitivo.

Desde a fundação a regularização ainda não foi obtida, apesar de muito esforço. Entretanto são pagas pontualmente a taxa de ocupação de área pública. A infraestrutura ainda é precária, pois não há acesso a água luz e banheiros. Com a pretendida regularização e alocação em lugar definitivo a feira será construída de acordo com os anseios da comunidade que se manifestou 7.000 vezes em um “abaixo assinado”.

O desejo da Associação é construir o prédio da feira permanente (mercado regional) cujo projeto pretende ser uma referência em Águas Claras como mercado modelo, não somente pela qualidade arquitetônica aliada à comercialização de produtos de excelente nível, mas também pela vontade de promover a integração da comunidade Água Clarence.

A ideia principal é aliar uma construção ecológica a um excelente visual para proporcionar aos moradores de Águas Claras e vizinhança conforto e praticidade para abastecerem os seus lares, tornando-se paralelamente um ponto de convivência social e cultural e propiciando facilidade de compra de produtos de excelente qualidade, sempre voltada para promover a saúde da população de nossa cidade.

No projeto está contemplado a criação de diversas atividades, quais sejam: área composta por um pequeno palco e camarim para utilização das escolas locais, e externamente, a construção de um coreto para apresentação prioritariamente de artistas da comunidade, valorizando a educação e as artes regionais.

Também contará com a criação do Jardim da Saúde onde, além da existência de um ambiente agradável serão plantadas plantas alimentícias não convencionais (Pancs) e ervas medicinais para consumo gratuito da comunidade, amparadas por profissional qualificado para indicação do uso.

Serão criadas oficinas de artesanato, Tai chi chuan, meditação, apresentações artísticas, jogos e brincadeiras e palestras sobre saúde e qualidade de vida, com o objetivo de integrar, socialmente, crianças, jovens, adultos e idosos em diversas atividades culturais para promoção de saúde, conhecimento e bem-estar.

O prédio será equipado com exaustores eólicos e energia solar, existirá local destinado para reaproveitamento de sobras de verduras e legumes para produção de adubo orgânico destinados à doação às escolas e à comunidade para a implantação de pequenas hortas comunitárias.

O prédio da feira será composto por 32 bancas de feirantes e 18 boxes. Os produtos ofertados serão sempre selecionados no sentido de proporcionar conforto, prazer e alegria aos frequentadores.

Hoje a feira funciona das 7 às 13 horas e acontece todos os sábados e domingos, seu endereço é Av. Sibipiruna nº 1 ao lado do batalhão da PM, próximo ao Corpo de Bombeiros e fazendo esquina com a Av. Araucárias.

