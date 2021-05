Advogados reclamam de demora em atendimento na 2ª Vara de Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: Paulo H. Carvalho/CB/D.A Press

30/04/2021 23:21, atualizado às 00:12 de 01/05/2021

Os advogados da Ordem dos Advogados Seccional do Distrito Federal encaminharam uma reclamação para a seccional da categoria relatando problemas no atendimento com a 2ª Vara da Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras. Através de um ofício enviado à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), a seccional relatou as constantes reclamações dos advogados, que afirmam que os e-mails enviados de processos não estão sendo respondidos pelo juiz da vara.

“Nas últimas semanas, essa seccional tem recebido diversas reclamações dos advogados e advogadas que atuam naquela vara informando que o juiz titular daquele juízo determinou aos seus serventuários que irá despachar com os advogados exclusivamente via e-mail, ou seja, na prática o juiz está distanciando os advogados e os jurisdicionados ao acesso à justiça”, escreve Délio Lins e Silva, presidente da seccional e autor do ofício.

TJDFT emite nota explicando

Em nota emitida pela assessoria do TJDFT, o órgão afirma que o titular da 2ª Vara da Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras encontra-se de férias até a próxima terça-feira (4/5) e, portanto, a juíza substituta relata que o atendimento da vara está funcionando normalmente, pela agenda eletrônica. Recentemente, o órgão lançou o “Balcão Virtual”, nova forma de atendimento a distância entre contato imediato de advogados e partes das unidades judiciárias de 1° e 2° graus – caso da vara de Águas Claras se enquadra.

“Registramos, ainda, que os números telefônicos disponibilizados no site do TJDFT, assim como o e-mail para comunicação com a vara, estão funcionando normalmente e que a Corregedoria do TJDFT abrirá vista ao magistrado para regular manifestação sobre o Ofício encaminhado pela OAB/DF”, conclui a nota, encaminhada ao portal de notícias do Distrito Federal, Metrópoles.

