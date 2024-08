Homem preso com anabolizantes ilegais em Águas Claras

A Polícia Civil prendeu um homem de 33 anos, em flagrante, nessa terça-feira (20/8), em Águas Claras, após ele receber dezenas de anabolizantes paraguaios ilegais em seu apartamento. O suspeito também responde por homicídio qualificado.

A investigação começou após a 21ª Delegacia de Polícia, de Taguatinga Sul receber uma denúncia do Centro de Distribuição dos Correios e da Receita Federal. Eles informaram que uma encomenda de esteroides seria entregue em um condomínio na rua Copaíba. Policiais então seguiram para o local, onde interceptaram o homem ao retirar o pacote na portaria.

Na abordagem, ele tentou enganar os policiais, afirmando que se tratava de vitaminas para atividades físicas e até deu o endereço de outro morador. Contudo, os agentes seguiram o suspeito até seu verdadeiro apartamento. Lá, encontraram mais esteroides, dois celulares, um notebook, uma identidade falsa do Maranhão e seis cédulas em branco para falsificação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Além disso, a polícia revistou o carro do suspeito na garagem e encontrou mais anabolizantes. No total, foram apreendidas mais de 60 caixas do produto, todos do laboratório paraguaio Landerlan, cuja venda é proibida no Brasil. No notebook, havia tabelas de preços dos esteroides, indicando que o homem comprava para revender.

Por fim, o homem foi preso por adulteração, falsificação e comercialização de produtos medicinais ilegais, além de falsificação de documentos.

