IPTU: Quarta parcela vence esta semana

A quarta parcela do IPTU começa a vencer nesta segunda-feira (19). O calendário de pagamentos segue até sexta-feira (23), conforme o número final da inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal (CIDF).

Imóveis com dígitos finais 1 e 2 têm vencimento na segunda (19); 3 e 4, na terça (20); 5 e 6, na quarta (21); 7 e 8, na quinta (22); e 9 ou 0, na sexta (23). Contribuintes que não receberam o boleto pelos Correios podem emitir a segunda via no portal de serviços da Receita ou no aplicativo Economia DF.

Quem optou pelo pagamento em parcela única já quitou o imposto em maio. Para quem escolheu dividir, o valor de cada parcela não pode ser inferior a R$ 20. Se a soma do IPTU e da TLP for menor que R$ 40, o pagamento deve ser feito em cota única.

