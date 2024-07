Nação Club corre risco de fechar as portas

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) confirmou a anulação do certificado de licenciamento do Nação Club, localizado no Park Way, perto de Águas Claras. Agora, o clube está proibido de realizar atividades econômicas no local. Essa decisão veio de uma Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Área residencial

O MPDFT acusou o Nação Club de operar em área exclusivamente residencial, violando a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal (LUOS). A empresa oferecia serviços como academia, creche e bar/restaurante, causando incômodos aos vizinhos com barulho e funcionamento fora do horário permitido.

A LUOS permite atividades econômicas em áreas residenciais apenas em casos excepcionais, com condições específicas, como não ampliar a área utilizada, obter a anuência dos moradores e evitar publicidade voltada ao público. O Nação Club descumpriu essas regras, ampliou sua área, instalou publicidade e não obteve permissão dos vizinhos.

O colegiado ressaltou que a política de desenvolvimento urbano deve promover o bem-estar dos cidadãos, conforme a Constituição Federal. A licença do Nação Club violava a LUOS ao ignorar a anuência dos moradores e usar uma área residencial para fins comerciais. Portanto, a anulação do certificado e a proibição das atividades foram mantidas.

Além disso, a decisão ordenou a restituição da área pública ocupada irregularmente pelo Nação Club, que havia construído muros além dos limites do lote sem licença. A ocupação irregular contraria o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal.

Houve um pedido de indenização por danos morais

O pedido de indenização por danos morais coletivos não teve aprovação, pois a situação não violou intensamente valores fundamentais da sociedade. A decisão afirmou que o desrespeito às normas urbanísticas não configurou dano moral coletivo.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de WhatsApp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie e-mail solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast: https://www.youtube.com/@DFAguasClarasPodcast

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.