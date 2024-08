PM de Águas Claras morre baleado após reagir à abordagem

Um Policial Militar, morador de Águas Claras e lotado no 17° Batalhão da PMDF, morreu após ser baleado por outro membro da corporação. Isso aconteceu na madrugada desta segunda-feira(12). O sargento Ivanildo Carvalho de Souza, de 42 anos, reagiu a uma abordagem de colegas de farda, próximo a um motel em Taguatinga.

Como aconteceu

De acordo com a Polícia Civil, e testemunhas ouvidas, por volta das 20h de domingo, Ivanildo e uma companheira, saíram para um bar em Samambaia, e depois de algumas horas, decidiram ir para um motel em Taguatinga. Na entrada do motel, houve uma discussão entre o PM e outro homem sobre uma suposta batida entre carros. Durante a discussão, o Ivanildo exibiu uma arma. Assim, o outro envolvido no caso acionou a PMDF.

Em seguida, a equipe de policiais que chegou ao local, também recebeu ameaças por parte de Ivanildo. Um dos policiais durante a abordagem, por conta do comportamento de Ivanildo, fez dois disparos e acabou atingindo o homem. Após a ação, ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional de Taguatinga, onde veio a falecer.

A perícia aconteceu no local, onde o carro, a arma e outros objetos foram apreendidos para investigação.

Por fim, o caso está sob responsabilidade da 21°DP

