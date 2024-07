Detran abre curso para quem busca superar medo de dirigir

O Detran-DF abriu inscrições nesta segunda-feira (22/07) para curso gratuito que ajuda habilitados a superar o medo de dirigir. As vagas, 20 no total, estão disponíveis até o preenchimento completo. Desse modo, as inscrições devem ser feitas presencialmente na Escola Pública de Trânsito (EPT), localizada na 706/906 Sul, das 7h às 18h em dias úteis.

As aulas acontecem de 5 a 13 de agosto, das 18h30 às 22h, na EPT. O curso termina com um evento de encerramento no dia 26 de agosto.

Assim, confira as principais informações:

Local: Escola Pública de Trânsito (706/906 Sul, Bloco D, Ed. Detran-DF)

Período: 5 a 13 de agosto

Inscrições: gratuitas, na EPT, presencialmente.

