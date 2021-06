Condomínios de Águas Claras vão receber certificado de coletiva seletiva

Por Pablo Giovanni | Foto: Divulgação/SLU

23/06/2021 22:27, atualizado às 22:30 de 23/06/2021

A pandemia do novo coronavírus alterou e provocou mudanças bem significativas no dia a dia de toda população. Exemplos são o fechamento de escolas, que acarretou na presença dos estudantes em casa ou o mais óbvio: a necessidade de isolamento social para conter a disseminação do coronavírus. Com isso, a presença dos moradores durante o dia dentro de suas residências aumentou, consideravelmente, o consume de comida que reflete diariamente na quantidade de lixo produzido.

Com um trabalho sólido na coleta seletiva, residenciais e condomínios de Águas Claras e outras regiões do DF vão receber 99 certificados por separarem o lixo corretamente. Chamada de Cartão Verde – campanha que busca melhorar a separação dos resíduos -, a ação premiou o primeiro condomínio nesta quarta-feira (23): o Portal das Hortênsias, da quadra 105 de Águas Claras.

“O SLU está muito contente por estar aqui hoje. O condomínio está de parabéns por separar os resíduos da maneira correta. Assim, estamos evitando que muitos desses resíduos recicláveis sejam aterrados. Separados corretamente, eles geram renda aos catadores, pessoas que necessitam desse recurso”, destacou o diretor-presidente do SLU Silvio Vieira.

Encarregado geral do condomínio, Clemilton Santana, recebeu o certificado das mãos do próprio diretor-presidente do SLU e ressaltou a qualidade do serviço de coleta prestado. “Quero agradecer o SLU pelo certificado que estão nos dando pelo nosso trabalho de separação do lixo, e também pelo excelente trabalho feito pelo serviço de coleta aqui na região”, disse.

Nayara Rocha, coordenadora da mobilização da Suma – empresa prestadora de serviços do SLU – afirmou que os condomínios melhoraram a qualidade da coleta seletiva ao longos dessa sexta etapa da campanha. “Normalmente, os condomínios maiores tem mais dificuldade na coleta seletiva pois têm muitas unidades, como prédios ou casas. A gente observa que os condomínios menores têm mais facilidade. A campanha é importante exatamente para reforçar essa orientação sobre a coleta seletiva”, explicou.

Como funciona a campanha?

A certificação é o mérito dos condomínios na boa coleta seletiva, sendo a última etapa da campanha. Na primeira, as equipes de mobilização passam na cidade avisando síndicos e moradores sobre o início da operação. Nas três semanas seguintes, os garis da coleta seletiva avaliam e adesivam as lixeiras e contêineres. Quem faz a separação correta do lixo recebe cartão verde. Aqueles que separam parcialmente, ou seja, ainda misturam alguns recicláveis e orgânicos, recebem cartão amarelo. Já quem não faz nenhuma separação recebe cartão vermelho.

O certificado é entregue aos moradores ou condomínios que receberam três cartões verdes ao longo das três semanas ou terminaram a campanha recebendo cartão verde, o que mostra evolução na coleta seletiva. Quem receber três cartões vermelhos será notificado pela Secretaria DF Legal, que estipulará prazo para correção. Se persistir no erro, o morador ou condomínio poderá ser multado.

As regiões que participam das etapas da campanha Cartão Verde são escolhidas pelo SLU com base em critérios técnicos de qualidade da coleta seletiva. Iniciada em 2020, a campanha já passou por Águas Claras, Asa Norte, Ceilândia, Gama, Guará, Noroeste, Recanto das Emas, Sudoeste, Sobradinho e Taguatinga. Só em 2021 já foram aplicados 1.723 cartões, sendo 677 verdes, 552 amarelos e 494 vermelhos.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.