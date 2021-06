Operação do DF Legal remove barracos em Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: DF Legal/Divulgação

16/06/2021 23:02, atualizado às 23:05 de 16/06/2021

Ao caminhar pelas avenidas e ruas da cidade, Águas Claras assiste a um aprofundamento das desigualdades. Sob os efeitos da pandemia do novo coronavírus, a impressão é de que houve um aumento da população em situação de rua.

No entanto, isso é o que fica: uma impressão, já que não há dados oficiais atualizado que confirmam a informação. Estes dados, de suma importância, são levantados através dos censos nacionais demográfico do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de população – o último levantamento nacional, para moradores de rua aconteceu em 2008. Mas, de acordo com a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social do DF, Mayara Noronha, o DF tem uma população de cerca de 2,2 mil pessoas em situação de rua.

O que se vê debaixo de árvores, avenidas, marquises e sobre as calçadas de ruas e praças é um aumento incontestável do número de pessoas sem teto no ano marcado pela crise sanitária, principalmente em Águas Claras, onde essas pessoas são recebidas pela generosidade dos moradores da cidade, que doam, diariamente, doações e alimentos.

“De forma integrada com outros órgãos e entidades do GDF e algumas instituições parceiras, estamos tomando todas as medidas necessárias para que essa situação seja solucionada, visando a dignidade humana, o bem-estar e a reintegração social de todos. É uma situação social complexa e delicada”, afirma o administrador de Águas Claras, André Queiroz.

Com isso, quatro pontos dentro da cidade receberam a visita de servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), DF Legal, forças de segurança e da administração regional. A ação dos servidores resultou na remoção de 22 m³ de materiais inservíveis, com abordagem de 11 pessoas em situação de rua. Apesar do convite, apenas duas pessoas demonstraram interesse e foram encaminhadas para um acolhimento institucional.

As equipes que atuaram na ação dividiram o trabalho em duas frentes: uma equipe, da Unidade de Proteção Social (UPS 24h) da secretaria realizaram o atendimento socioassistencial das pessoas em situação em rua. O DF Legal ficou responsável pela retirada dos materiais acumulados.

“Os nossos servidores atuam diariamente pelas ruas de todo o Distrito Federal, buscando compreender a realidade e as necessidades daquelas pessoas que estão em situação de rua. Durante uma abordagem são ofertados os serviços, programas e benefícios sociais do governo, de forma que, a partir deles, elas cheguem à conclusão de que podem seguir outros caminhos”, disse Jean Rates, coordenador de Proteção Social Especial da Sedes, sobre o trabalho das equipes, sempre oferecendo aos moradores de rua os serviços públicos.

O próprio coordenador explicou que todas as equipes que trabalham nas ações são responsáveis e aptas para a função. Segundo ele, há um trabalho de mediação caso alguma pessoa ou família demande do atendimento socioassistencial imediato que as equipes proponham. “Neste momento colocamos à disposição as nossas vagas do acolhimento institucional, pois outros atendimentos já foram prestados em outros momentos, e no dia da operação não é esse o foco”.

Em maior detalhamento, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) afirmou que foram removidas três barracas e, com exceção de uma que precisou ser descartada por estar suja de fezes, onde estavam com 11 moradores em situação de rua e nove cachorros. Com o convite, um casal aceitou e foram encaminhados para uma Casa de Passagem. Segundo a pasta, as demais pessoas decidiram tomar destino próprio, como a residência de familiares.

O acompanhamento é rotineiro

Apesar de realizar o acompanhamento contínuo, permanente e sistemático das pessoas em situação de rua, a própria secretaria afirma que não trabalha na “expulsão” das pessoas e nem convencimento dos moradores de rua de que elas devam sair das ruas, como circula em muitos grupos de conversa e redes sociais. O que há: um acompanhamento operacional do DF Legal, caso seja necessário atendimento socioassistencial imediato.

O órgão faz um levantamento das informações das pessoas, individualmente, ou das famílias que estão em um determinado local, antes mesmo que qualquer operação possa a vir a ser pensada.

As 28 equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social, que atuam em todo o DF, apresentam a política socioassistencial, além de seus benefícios, auxílios, programas e serviços. No primeiro trimestre de 2021, foram atendidas 4.133 pessoas.

Encaminhamentos

Nesses levantamentos, as equipes também oferecem acesso à documentação civil pública e encaminham para acolhimento institucional, para unidades da Sedes como os Cras e os Creas e até para outras secretarias como a da Saúde.

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) realizam a proteção social básica e a proteção social especial às famílias ou indivíduos.

O Cras é responsável pela prevenção de situações de vulnerabilidade ou de risco social. Já o Creas trata das consequências e acompanha as famílias e indivíduos que sofrem violação dos direitos ou que estão vivendo situação de violência.

