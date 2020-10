//Vídeo. Morador de condomínio maltrata cachorros em Águas Claras

Gravações feitas por vizinhos mostram o homem de 41 anos arrastando e levantando os animais pela coleira

Um homem de 41 anos foi preso em Águas Claras, no último domingo (18/10), após denúncias de vizinhos de maus-tratos contra os três cachorros de estimação. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou a prisão em flagrante.

Gravações feitas pelos vizinhos mostram o morador arrastando os animais pela coleira. Outras filmagens do circuito interno flagram o homem no elevador do condomínio, levantando os cães pela guia, enforcando-os.

Veja as imagens:

Segundo a PMDF, os maus-tratos acontecem pelo menos desde 10 de outubro. Segundo testemunhas, ele praticaria outras agressões que não foram filmadas, como chutes, enforcamentos, entre outros. Para a advogada do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, Ana Paula Vasconcelos, a atitude dos moradores fez a diferença para acabar com a tortura que os animais vinham sofrendo há tempos.

“Segundo testemunhas, esse não foi o primeiro episódio de maus-tratos praticado pelo acusado contra esses indefesos cães. Estamos vivendo novos tempos, a nossa sociedade não pactua mais com essa prática cruel”, ressaltou. Fonte: Metrópoles

Faz o seguinte, segue o nosso Instagram. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje temos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.