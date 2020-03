Cidade está atrás do Plano Piloto, Lago Sul e Sudoeste/Octogonal, que lideram o montante de pacientes infectados por Covid-19 no DF

Boletim epidemiólogo divulgado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) na noite desta quinta-feira (26/03) mostra que a cidade de Águas Claras tem 16 casos confirmados de coronavírus. O Plano Piloto larga na frente dos números de casos, com 50 registros.

Na sequência, estão: Lago Sul, com 36 moradores infectados, e Sudoeste/Octogonal, com 19 pacientes.Os dados colocam a região central de Brasília com o maior percentual de casos – média de 27,25 ocorrências por 100 mil habitantes.

Atualmente, o DF tem 203 casos confirmados da doença. Entre eles, 161 estão com infecções leves de coronavírus e em isolamento domiciliar.

Seis pessoas estão em estado grave, e outras seis com infecções críticas. No total, 58,74% dos contaminados no DF são homens e 41,26%, mulheres.

Confira o boletim epidemiológico:

Casos ativos: 203

Total de recuperados: 1

Total de óbitos: 0

Novos casos desde quarta (25/03): 7

Domiciliar

Pacientes com infecções leves: 161

Intra-hospitalar

Pacientes com infecções graves: 6

Pacientes com infecções críticas: 6

Em investigação

Pacientes em investigação: 30

Fonte: Metrópoles

