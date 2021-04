35 mil mudas são produzidas por ano no Parque de Águas Claras

Você que visitou o Parque de Águas Claras já ouviu falar sobre a iniciativa do trabalho conjunto do Instituto Brasília Ambiental, agentes do Setor de Unidades de Conservação (UCs) e do Grupo Voluntários do Parque Ecológico Águas Claras, né? Pois é, o forte trabalho da plantação de mudas de plantas no parque agora é exemplo de conservação do meio ambiente no DF e, portanto, será implantando nos demais parques espalhados pela capital.

O viveiro de mudas de plantas começou em 2016, de forma amadora. Inicialmente com voluntários, o viveiro começou a criar forma com a participação de agentes do parque, começando assim a adicionar a técnica à produção. Segundo os responsáveis por fazer o plantio, o parque hoje tem capacidade de produzir 35 mil mudas anuais, e traçaram uma nova meta: ampliar a capacidade de produção para 40 mil, para atender a demanda interna e de outras UCs.

“Uma participação ativa como essa dos frequentadores demonstra que houve a compreensão de que o parque não é somente um espaço onde vão em busca de lazer, mas também um espaço de conservação e, principalmente, que é importante a participação de cada um”, ressalta a superintendente de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Águas (Sucon), Rejane Pieratti.

Recentemente, Cleber Barreto, CEO do DFÁguasClaras, fez a Caminhada Solidária – projeto iniciado em 2016 –, onde visitou o viveiro dentro do parque. Lá, ele mostrou um pouco do trabalho dos voluntários nos cuidados do parque, após um incêndio florestal que atingiu o parque em setembro de 2019, onde parte das chamas se aproximaram de prédios e de ruas, assustando moradores da cidade.

“Hoje, temos mais de 60 espécies de plantas. Após a queimada, estamos plantando no espaço onde o fogo chegou. Aos poucos, está ficando tudo ‘florestadinho’. Estamos abertos para a população querer ajudar, porque estamos precisando de ajudas e garrafas pets”, disse a coordenadora do Grupo Voluntários do Parque Águas Claras, pedagoga Rosa Coalho ao DFÁguasClaras.

“Essa atividade tem um papel social fundamental. Temos, no nosso grupo de voluntários, muitas pessoas que moram só, que se divorciaram ou que estão viúvas, enfim, que estão solitárias. Outro dia, um voluntário me disse que o parque o salvou, que ele estava meio depressivo, e que vir para o parque, contribuir, fazer serviço voluntário fez toda a diferença na vida dele”, completou.

Consumo

Entre os pontos positivos que contaram para a conquista desta capacidade de produção está a outorga, dada pela Adasa (Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal) ao parque, para consumo da água que nasce na própria unidade. O parque já tem toda a estrutura para a montagem da irrigação automática, e a administração trabalha com a meta de executá-la até o início da seca.

Mesmo com a paralisação de algumas ações devido à pandemia, o viveiro se manteve em plena atividade. Em 2020, a maior parte das quase mil mudas plantadas no Bosque dos Voluntários, do próprio parque, foi produzida nele. Isso foi possível graças a ajuda dos voluntários e o apoio do Ministério Público, que encaminhou, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Sema), para utilização no parque, remunerações chamadas de pecúnias relativas a beneficiários que cumprem penas alternativas. Essas pecúnias deram parte do suporte de recursos para a unidade se equipar.

Com recursos das pecúnias e do Brasília Ambiental foram adquiridos os sombrites (estrutura que cobre o viveiro), arame galvanizado, eucalipto tratado para fazer a estrutura e uma caixa d`água para 3.500 litros. Ainda com os mesmos recursos foi construída a Casinha dos Voluntários, uma estrutura de uns 50 metros quadrados, aproximadamente, com um depósito e copa. O local também serve para preparar a terra e reciclar os materiais plásticos para receber as mudas.

