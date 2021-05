Águas Claras terá apenas um ponto de vacinação contra Covid-19 neste fim de semana

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

28/05/2021 23:20, atualizado às 23:23 de 28/05/2021

Neste sábado (29) e domingo (30), a vacinação contra Covid-19 em Águas Claras será realizada em apenas um ponto. Os grupos atuais de vacinação contra Covid-19 poderão receber a primeira e segunda dose no ponto de vacinação da Faculdade Uniplan, das 9h às 17h. Os grupos que poderão se vacinar no local são pessoas de 60 anos ou mais, as pessoas pessoas com comorbidades a partir dos 25 anos que fizeram agendamento, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas.

Além da Uniplan, Taguaparque, Sesc de Ceilândia, Parque da Cidade (estacionamento 12), Torre de TV e Mané Garrincha são os demais pontos de vacinação nos dois dias.

Grande procura

Com o anúncio de início de vacinação de pessoas a partir de 25 anos com comorbidades na última quarta-feira (26), foi grande a procura por agendamento para este grupo. Segundo a pasta da Saúde, nas primeiras horas, 36 mil pessoas agendaram vacinação na plataforma da secretaria. Ao todo, são 70 mil pessoas disponíveis para agendamento nesta etapa.

A imunização deste público começa neste sábado (29). No site vacina.saude.df.gov.br é possível escolher data, horário e local.

Além de pessoas a partir de 25 anos com comorbidades, também abriu agendamento com doenças neurológicas.

Entre elas estão: doença cerebrovascular (acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular) e doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória. São contempladas ainda doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular, deficiência neurológica grave e indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla, e condições similares.

A secretaria recomenda que para este grupo de pessoas com doenças neurológicas crônicas, devem fazer primeiro o cadastro no site vacina.saude.df.gov.br para depois realizar o agendamento. Consulte os CIDs e demais especificações de cada comorbidade aqui.

