Campanha para coleta seletiva passa por Águas Claras

A terceira etapa da campanha Cartão Verde, que vai avaliar as regiões de Águas Claras, Asa Norte e Taguatinga começa hoje. Até agora, os garis já aplicaram 2.795 cartões em Ceilândia, Gama, Noroeste, Recanto das Emas e Sudoeste.

No circuito de avaliação é feito apenas numa amostragem de cada região. Durante a coleta, os garis verificam se o conteúdo do saco de lixo disposto pelo cidadão está com os resíduos corretos para a coleta seletiva e classificam o material com adesivos nas cores vermelha, verde e amarela.

Se o contêiner ou o lixo da residência tiver pelo menos 90% de material reciclável, recebe cartão verde. Se houver separação parcial, recebe cartão amarelo. Se não estiver acontecendo a separação devida, será colado um cartão vermelho. A ideia dos cartões foi inspirada na aplicação de penalidades no esporte.

Assim como nas duas primeiras etapas, a campanha estará em funcionamento durante três semanas, e quem receber três cartões vermelhos será notificado pelo DF Legal, que estipulará prazo para correção. Se persistir no erro, o morador ou condomínio poderá ser multado.

Nessa terceira etapa, os moradores das regiões participantes devem ficar atentos aos dias e horários da avaliação. Acompanhe, abaixo, a o cronograma.

Águas Claras

Ruas 1 a 9 Norte: período diurno, quinta-feira (26).

Ruas 1 a 9 Sul: período diurno, quarta-feira (25).

Quadras 101 a 104 Norte: período diurno, quinta-feira (26).

Quadras 201 a 204 Sul: período diurno, quarta-feira (25).

Faz o seguinte, segue o nosso Instagram. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje temos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.