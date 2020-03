Polícia Civil prende suspeito de estupro em Águas Claras

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um homem de 26 anos suspeito de estuprar moradora de Águas Claras. O crime ocorreu no dia 19 de fevereiro na rua 30 sul, onde a vítima foi levada para um vale de eucaliptos. O mandado de prisão temporário foi cumprido no dia 6/3 em frente a um condomínio da cidade, os policiais localizaram uma faca na mochila do homem, que pode ser a mesma usada para ameaçar a vítima.