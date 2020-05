GDF põe fiscais nas ruas para monitar uso de máscaras

O uso de máscaras está sendo obrigaório no Distrito Federal, até agora boa parte da população está seguindo à risca o cuidado com a saúde e tem usado a proteção facial ao sair de casa. Na manhã desta terça-feira (19), o secretário de Governo acompanhou parte das ações de fiscalização em Águas Claras.

A constatação é dos mais de 300 servidores de 10 órgãos do GDF que estão nas ruas atuando na orientação e fiscalização da obrigatoriedade das máscaras. como medida preventiva à proliferação do novo coronavírus.

Segundo os técnicos da Secretaria de Governo, que coordena a distribuição das equipes nas cidades, cerca de 90% da população já está consciente da necessidade do equipamento. “Neste segunda-feira (18), previmos distribuir 100 mil máscaras, e só foram necessárias 70 mil. A adesão da população é muito grande”, explica o secretário José Humberto Pires, responsável pela pasta.

O Distrito Federal registrou até o momento, 66 mortes motivadas pela infecção, além de 4.619 casos confirmados. Deste total, 2.358 pessoas já estão recuperadas.

No ranking das localidades com maior número de contaminados, estão o Plano Piloto, com 477 casos; seguido de Ceilândia, com 324; e de Águas Claras, com 273. O Sistema Penitenciário é outra preocupação para o governo. Nele, já foram identificados 547 casos.

-informações Agência Brasília

