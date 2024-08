Operação Sossego multa 98 motociclistas

Na noite desta quarta-feira (21), o Detran-DF, com apoio da Polícia Militar, realizou mais uma edição da Operação Sossego em Águas Claras e no Areal. A ação abordou 230 motociclistas, gerando 98 autuações. Foram registradas 22 infrações por escapamento irregular, 17 por falta de habilitação, 10 por CNH vencida, cinco por dirigir sob efeito de álcool e 44 por outras irregularidades. A operação também contou com a apreensão de 16 motocicletas.

Wesley Cavalcante, coordenador de Policiamento e Fiscalização de Trânsito da Região Oeste, afirmou que a operação tem o objetivo de combater o excesso de barulho e outras infrações.

“A meta é retirar de circulação motocicletas com escapamento irregular e motor com silenciador defeituoso, além de identificar motoristas sem habilitação ou sob efeito de álcool”, explicou.

As autuações aumentaram 36% em comparação ao ano passado. Entre janeiro e julho deste ano, o Distrito Federal registrou 4.442 infrações por escapamento irregular, contra 3.263 no mesmo período de 2023.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir um veículo com escapamento irregular é infração grave, resultando em multa de R$ 195,23, cinco pontos na CNH e retenção do veículo até regularização.

