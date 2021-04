Ouvidoria: Detran responde a respeito de barulhos de motos na cidade

Na última semana o DFÁguasClaras recebeu uma reclamação a respeito de motociclistas que circulam com o escapamento aberto durante o dia e a madrugada, incomodando os moradores. A solicitação foi aberta com o protocolo n° Re-080092/2021. Nesta quarta-feira (14), o Detran DF respondeu a solicitação.

A COPOL OESTE – Coordenação Regional de Policiamento e Fiscalização de Trânsito Oeste – informou que as operações “Blitz” são realizadas de acordo com o planejamento do setor responsável e em lugares cuja a operacionalidade seja viável a fim de serem abordados o maior número possível de veículos que trafegam pela cidade e que mesmo não sendo realizada em uma localidade específica, as operações promovem resultados que se irradiam por toda a região, já que os veículos circulam em perímetros adjacentes.

Durante a pandemia as operações continuaram porém é necessário preservar a segurança dos usuários e agentes de trânsito, de acordo com a recomendação da ONU, Ministério da Saúde, e Secretaria de Saúde do DF, e para isso, operações seguem o planejamento que a situação atual requer.

O DETRAN-DF vem sendo acionado pelo Governo do Distrito Federal a promover medidas a fim de intervir nos pontos de vacinação com vistas à organização, fluidez e segurança do trânsito nesses locais. Assim, além das funções de fiscalizações rotineiras, o efetivo dessa autarquia vem sendo destacado com o objetivo de proceder em ações destinadas a combater da propagação do COVID-19. 4. Conforme o Decreto N.º 41.874/2021, o DETRAN-DF passou a realizar missões com o foco no “toque de recolher”, orientando os condutores a retornarem às suas residências quando estes excederem à faixa horária permitida para circulação de pessoas. Nessas oportunidades, caso seja observada alguma irregularidade, proceder-se-á a autuação dos mesmos.

Por fim, foi destacado que as equipes que encontram-se em patrulhamento pelas regiões do DF, ao se depararem com veículos em situação infracional, agem de acordo com o código de trânsito brasileiro, através dos mecanismos que esta lei autoriza a serem executados em caso de infringência da norma nele contida

Operação Sossego

O Detran-DF tem como projeto a Operação Sossego, com o objetivo de retirar de circulação as motocicletas com escapamento irregular que produzem barulho excessivo. Para isso, os agentes de trânsito realizam blitzes em pontos estratégicos das cidades. A última realizada na cidade de Águas Claras foi em setembro de 2020, que ocorreu também em Ceilândia, na qual foram abordados 31 motociclistas e autuaram 17 por estarem conduzindo moto com escapamento irregular, quatro por não possuírem habilitação, três com a CNH vencida e 12 por motivos diversos. Ao todo, seis veículos foram removidos para os depósitos.

Se você viu alguma irregularidade, problemas na calçada, lixo, ou alguma outra reclamação é só nos enviar sua demanda pelo e-mail ([email protected]) com o máximo de detalhes possível. Além disso, informe o local do fato, e também uma foto para comprovar. Você poderá acompanhar a solicitação do protocolo no site da Ouvidoria-DF.

