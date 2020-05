PCDF encontra bomba durante operação em Águas Claras

Na manhã desta quinta-feira (28) policiais da 21ª DP (Pistão Sul) localizaram uma bomba quando cumpriam mandados no Areal, em Águas Claras. investigadores cumpriam mandados no Areal, em Águas Claras. a bomba achada poderia ser usada na explosão de caixas eletrônicos.

A ação conduzida pela Polícia Civil visa coibir o tráfico de drogas na região e encontrou o artefato na casa de um dos investigados.. Equipes do esquadrão antibomba da Polícia Militar foram acionadas e estão no local. No total, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Na operação também foram localizados uma plantação de maconha, onde um menor que pertence ao grupo, assumiu a propriedade das apreensões e foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). O delegado-chefe da 21ª DP, Luiz Alexandre Gratão, destacou que a ação é importante pois o local vem se tornado um forte ponto de venda de entorpecentes.

-informações Metrópoles

