Equipes do Detran auxiliam tráfego nos postos de vacinação

A partir desta quinta-feira (16), os agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal atuarão nas proximidades dos Postos de Vacinação contra a Influenza que oferecerem o serviço do tipo drive-thru, além daqueles que apresentarem grande movimentação de pessoas e veículos, fazendo controle de tráfego e auxiliando na travessia de pedestres.

O objetivo é evitar que haja engarrafamentos e garantir mais segurança aos usuários das vias e à população que se dirigir aos locais de vacinação, tanto em relação à movimentação dos veículos e pedestres nas vias quanto em relação ao distanciamento social recomendado nesse momento de pandemia da Covid-19.

Os agentes já estão orientados para intervirem em casos de formação de grandes filas, a fim minimizar a exposição das pessoas no período em que estiverem fora de suas residências, reduzindo o risco de contaminação pelo Coronavírus.

A ação da Diretoria de Policiamento e Fiscalização de Trânsito será realizada em apoio à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que inicia nesta quinta-feira (16) a segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus Influenza. Nesta fase de vacinação, os caminhoneiros estão incluídos no público-alvo da campanha.

Locais de atuação

A partir das 8h da manhã, 48 agentes trabalharão para apoiar o serviço de vacinação na Asa Sul, Asa Norte, Guará I e II, Taguatinga, Ceilândia, Águas Claras, Sobradinho, Paranoá, Gama e Núcleo Bandeirante.

