Construção de hospital no Guará atenderia população de Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

23/06/2021 09:26, atualizado às 09:35 de 23/06/2021

Em situação de dor, sofrimento ou desconforto, nós mesmos nos questionamos, quase que simultaneamente: onde buscar ajuda? Sofrer, padecer de algum mal ou simplesmente suspeitar que está doente – principalmente em período de pandemia – acende uma “luzinha” no nosso cérebro de um sinal de alerta. Quase que involuntariamente à figura de um hospital público é o local adequado para resolver os problemas.

No entanto, Águas Claras – população de 161 mil pessoas – não possui um hospital público ou até uma unidade de saúde básica para atendimento dos seus moradores. Com a divisão de Águas Claras e Arniqueira – se tornou R.A em 2019 – a única UBS da cidade acompanhou a cidade vizinha na independência.

Com isso, um dos desejos de grande parte da população da cidade foi adiado. A construção de um hospital ou unidade básica de saúde na cidade sanaria muitos problemas. O SUS, por exemplo, é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, onde é direito de todos os brasileiros o atendimento, com a “porta de entrada” as UBSs e de alta complexidade, os hospitais.

Nos grupos do DFÁguasClaras, muitos moradores afirmam a necessidade de um hospital na cidade, mas outro fator é quase unânime: a empatia de que outras regiões do DF necessitam mais.

“Se eu pensar como morador de Águas Claras, acho muito importante, mas se eu pensar como morador do DF, com empatia, sei que tem outros lugares que precisam mais”, afirmou o morador Jailton Menezes. No mesmo pensamento, o morador Wendel Brito afirma que o hospital seria muito bem-vindo, mas que priorizaria uma escola pública. “Se olharmos só para Águas Claras, um hospital público seria muito útil. Pensando entre hospital público e escola pública, priorizaria essa segunda. Agora, se olharmos para um contexto mais amplo, o DF inteiro, creio que existam outros lugres com mais urgência para que seja feito esse tipo de investimento [hospital]”, diz.

Como em todo debate, há opiniões divergentes, mas sempre com respeito: a moradora Luciana Ferreira, por exemplo, citou a grande população de Águas Claras.

“Respeitosamente, discordo do seu raciocínio Jaiton, apesar da grandeza do seu coração. Acho que todo bairro deveria ter seu próprio hospital publico, evitando assim, superlotação e peregrinação. Deixar de construir um hospital aqui não vai fazer ser outro ser construído em outro bairro, infelizmente a lógica (pública e política) não é essa. Por sermos um bairro vertical, temos uma população gigantesca (se comparados aos outros bairros de Brasília) e acho que um hospital publico nos ajudaria muito sim! Eu já vi dinheiro público advindo de emenda e destinado a construção de hospital, da noite para o dia mudar a destinação para a celebração de algum evento”, disse.

Para a moradora Tatiana Portella, a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) sanaria parte dos problemas. “Dentro da perspectiva da saúde da família e do acompanhamento do SUS, acredito que uma UBS ajudaria. Brasília precisa de mais hospitais de grande porte/complexidade, mas não acredito que Águas Claras seja o lugar mais adequado para que ele seja construído”, disse.

Segundo a moradora Regina Celia, a construção de um hospital na cidade ajudaria porque não haveria necessidade de se deslocar para outras regiões. “Seria ótimo, pois quem precisasse não teria que se deslocar até a emergência do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) ou do Hospital de Base”, afirma.

O que diz a Saúde

Em resposta ao DFÁguasClaras, a pasta não quis comentar sobre o questionamento da nossa equipe acerca da construção de um hospital público na cidade, mas afirmou que está em fase inicial a elaboração do projeto de construção do Hospital da Região Centro Sul, no Guará, que segundo a secretaria “também atenderá a população em Águas Claras”.

No entanto, em publicação no veículo de informação do GDF, a pasta afirma que o hospital promove atendimento hospitalar, principalmente “a moradores do Guará I e II, Park Way, SCIA/Estrutural, SIA, Candangolândia, Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo I e II”. O hospital será construído na QE 23 do Guará II, a 11km de Águas Claras.

Sobre a Unidade Básica de Saúde (UBS), a pasta confirmou que há uma área destinada para a construção da unidade – DFÁguasClaras já trouxe essa informação anteriormente – na rua 25 Sul. No entanto, não há previsão para início das obras.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.