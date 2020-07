Detran realiza Operação Sossego em Águas Claras

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizou, na noite dessa segunda-feira (6), a Operação Sossego em mais duas regiões do DF: Águas Claras e Ceilândia.A ação tem o objetivo de retirar de circulação as motocicletas com escapamento irregular que produzem barulho excessivo. Para isso, os agentes de trânsito realizam blitzes em pontos estratégicos das cidades.

Durante as operações, as equipes abordaram 31 motociclistas e autuaram 17 por estarem conduzindo moto com escapamento irregular, quatro por não possuírem habilitação, três com a CNH vencida e 12 por motivos diversos. Ao todo, seis veículos foram removidos para os depósitos.

A Diretoria de Policiamento e Fiscalização de Trânsito destacou 14 agentes de trânsito, distribuídos em sete viaturas, um guincho e contou com o apoio de uma viatura da Polícia Militar.

-informações Detran DF

