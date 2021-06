//Entenda porque o semáforo do cruzamento da Rua 36 Norte com a Avenida Flamboyant não foi ligado

Entenda porque o semáforo do cruzamento da Rua 36 Norte com a Avenida Flamboyant ainda não foi ligado

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

15/06/2021 11:26, atualizado às 11:26 de 15/06/2021

Para entendermos a saga do semáforo, precisamos voltar um pouco ao tempo: mais precisamente em 7 de novembro 2020. Com vários acidentes na região, moradores reivindicaram ao Detran a instalação de um semáforo no “cruzamento da morte” da Rua 36 Norte com a Avenida Flamboyant, local que ao longo do tempo, foi registrado atropelamentos e vários acidentes – alguns fatais. Nos grupos do DFÁguasClaras, vizinhos deram suas opiniões sobre o tema.

“Estão demorando para instalarem um semáforo que funcione lá. Todo o sistema de tráfego aqui deveria passar pela mão de um engenheiro de trânsito, mas parece que não existe no Detran”, afirmou o morador Marcos Paulo, de 40 anos.

Para o morador Pedro Fonseca, idade, a instalação do semáforo de nada adiantou. “Se não era para ligar o semáforo, nem deveria ter gastado dinheiro para instalar. Já passou muito da hora de ser ligado”, afirmou.

Segundo o morador Mario Vaz, 42 anos, a instalação do semáforo foi uma solução equivocada. “Esse cruzamento tinha acidentes frequentes, e a instalação do semáforo foi a pior possível. Acredito que a implantação de um quebra-molas na Rua 36, um pouco antes do cruzamento [sentido de quem está subindo para Av. Castanheiras] resolveria o problema de forma mais fluida”, disse.

No entanto, o semáforo completou “mesversário” na última segunda-feira (7), fazendo 8 meses desligado – desde da sua instalação. Nos bastidores, havia um embate entre CEB – agora Neoenergia Brasília – e Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) sobre quem seria responsável pelos custos do semáforo.

O que diz o Detran

O Detran, em nota, destacou que o cruzamento não há acidentes fatais desde 2018 e afirmou que “não há nenhuma pendência por parte do Detran para a ligação da energia no equipamento semafórico”. O departamento afirma que todas as instalações e passagem de cabeamentos foram feitas e que a Neoenergia fez uma série de exigências para liberar a ligação elétrica do semáforo.

O Detran informou que realizou todas as adequações solicitadas e que solicitou uma marcação de vistoria conjunto para realizar a ligação, que deve ocorrer nos próximos dias.

Resposta da Neoenergia

Em contato com o DFÁguasClaras, a distribuidora de energia informou que aguarda a execução da obra elétrica por parte da empresa contratada pelo Detran.