Fim da novela: semáforo do cruzamento da Flamboyant e Rua 36 Norte é ligado

Por Pablo Giovanni | Foto: Frederico Araújo Ferraz/Amaac

28/06/2021 22:25, atualizado às 22:30 de 28/06/2021

O semáforo do cruzamento da Avenida Flamboyant e Rua 36 Norte finalmente foi ligado na última sexta-feira (25). Chamado de “cruzamento da morte” e com vários impasses ao longo do tempo entre Neoenergia (antiga CEB) e Detran, o semáforo havia sido instalado em novembro de 2020, mas nunca foi ligado.

“Estão demorando para instalarem um semáforo que funcione lá. Todo o sistema de tráfego aqui deveria passar pela mão de um engenheiro de trânsito, mas parece que não existe no Detran”, afirmou o morador Marcos Paulo, de 40 anos, na terça-feira (15) em reportagem ao DFÁguasClaras.

Segundo o morador Mario Vaz, 42 anos, a instalação do semáforo foi uma solução equivocada. “Esse cruzamento tinha acidentes frequentes, e a instalação do semáforo foi a pior possível. Acredito que a implantação de um quebra-molas na Rua 36, um pouco antes do cruzamento [sentido de quem está subindo para Av. Castanheiras] resolveria o problema de forma mais fluida”, disse.

O presidente da Associação dos Moradores de Águas Claras, Román Dario, defendia a inversão do sentido das ruas. “Sempre defendemos a inversão das ruas naquela região. O semáforo vai resolver acidentes, mas vai trazer congestionamentos homéricos. O Detran é teimoso”, disse.

Procurada pela reportagem do DFÁguasClaras, o Detran, na época, havia afirmado que o cruzamento não registra “acidentes fatais” desde 2018 e que “não há nenhuma pendência por parte do Detran para a ligação da energia no equipamento semafórico”.

Na nota, o Detran informou que realizou todas as adequações solicitadas e uma marcação de vistoria para realizar a ligação aconteceria, o que acabou se concretizando, com a ligação do semáforo no cruzamento na última semana.

