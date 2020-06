//Vamos Ajudar?

DRIVE THRU SOLIDÁRIO Acontecerá NESTE SÁBADO dia 27 de junho

Das 9h às 14h na EPVP, vamos falar mais sobre isso:

O @projetomenosdemim estará na EPVP, Park Way próximo a Águas Claras na altura da Paróquia Imaculado Coração de Maria direção a EPTG!

Como funcionará?

Você vai até o supermercado fazer compras para sua família e acrescenta alguns itens a sua lista que podem ajudar uma família que está passando por necessidades.

Quando chegar até o local, nossos voluntários estarão paramentados com máscaras, álcool e luvas, prontos para retirar as suas doações do seu porta-malas com todo amor e segurança!

Você pode doar cestas básicas completas ou se preferir, segue lista de intes que nos auxiliarão na montagem de cestas básicas bem completinhas:

ALIMENTOS:

Arroz

Feijão

Açúcar

Macarrão

Farofa

Óleo

Milho

Café

Cuscuz

Achocolatado em pó

Biscoito de sal(Cream Cracker)

Biscoito Maizena

Leite

HIGIENE E LIMPEZA

Sabonete

Papel higiênico

Absorvente

Pasta de dente

Detergente

Água sanitária

Sabão em pó

