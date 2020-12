Drive-thru de lixo eletrônico arrecadou 25 toneladas de produtos para doação

No último domingo (20), o último drive-thru de lixo eletrônico do ano foi feito, em frente à Administração de Águas Claras. A ação faz parte do Reciclotech, programa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF) que recicla materiais descartados e os doa a pessoas carentes. A iniciativa já percorreu as cidades de Cruzeiro, Gama, Guará, Jardim Botânico, Lago Sul, Park Way, Plano Piloto, São Sebastião, Sudoeste e Vicente Pires. Ao todo, 25 toneladas de produtos foram arrecadadas.

Todo o lixo eletrônico recolhido neste domingo e de recondicionamento rápido será doado, na véspera de Natal, para o projeto Mãos Solidárias, que beneficia a população de Sol Nascente/Pôr do Sol. A iniciativa atende, gratuitamente, mais de 240 crianças (4 a 17 anos) e suas famílias com atividades socioculturais.

O Reciclotech foi idealizado pela Secti-DF e é gerido pela Programando o Futuro, Organização da Sociedade Civil (OSC) com mais de 20 anos de experiência no ramo. A entidade foi selecionada e habilitada a partir de processo de chamamento público junto à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF).

A expectativa é de que mil toneladas de lixo eletrônico sejam coletadas por ano, com potencial para criação de 100 laboratórios de informática a partir do alcance de 5 mil equipamentos doados. Na vertente da capacitação, o plano é que, anualmente, mil jovens a partir de 14 anos passem por cursos de informática básica, manutenção de computadores, redes e robótica.

Para saber onde encontrar um ponto de descarte ou unidades móveis do Reciclotech, acesse o site da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

*Informações Agência Brasília

