Empresário de Águas Claras é preso por liderar roubos a bancos

O empresário José Carlos Lacerda Estevam Leite, proprietário do maior lava a jato de Águas Claras, que era procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal acusado de liderar uma quadrilha de roubo a bancos do país, está preso. Ele se entregou em Goiânia (GO) e ficará à disposição da Justiça.

Contra José Carlos pesa um mandado de prisão preventiva expedido no âmbito da Operação Sentinela, da Coordenação de Repressão a Crimes Patrimoniais (Corpatri). O empresário é considerado o mentor de uma série de roubos milionários contra agências bancárias nos últimos dois anos, entre eles, o de Anápolis, no qual o bando levou R$ 1 milhão do Banco do Brasil.

De acordo com a Polícia Civil goiana, após a divulgação da operação que identificou os responsáveis pelo assalto ao BB de Anápolis e cumpriu quatro mandados de prisão, José Carlos entrou em contato com o 2º Distrito Policial de Valparaíso de Goiás e comunicou sua intenção de se entregar para as autoridades.

Os criminosos que seriam liderados pelo empresário faturaram R$ 3 milhões com os assaltos. No último dia 25, as empresas de José Carlos tornaram-se alvo de busca e apreensão. A ação foi coordenada pela Divisão de Repressão a Roubos e Furtos (DRF).

Segundo as investigações, os estabelecimentos do empresário eram usados para lavar o dinheiro faturado com os ataques a bancos. A segunda fase da Operação Sentinela cumpriu sete mandados de prisão e 10 de busca e apreensão, em Águas Claras, Ceilândia, Taguatinga e na cidade de Joinville, em Santa Catarina.

-informações Metrópoles

