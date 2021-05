Dia das Mães: apenas quatro pontos de vacinação contra Covid-19 funcionarão neste domingo (9) no DF

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

08/06/2021 20:59, atualizado às 21:05 de 08/05/2021

O DF continua a vacinação contra Covid-19 para idosos e pessoas com comorbidades – 1ª e 2ª dose, neste domingo (9) de dias das mães. Apenas quatro postos de vacinação funcionarão neste domingo, com funcionamento das 9h às 17h. Em Águas Claras, não haverá pontos funcionando.

Quem se enquadra no perfil de comorbidades precisa apresentar um comprovante de agendamento, para confirmar que a pessoa faz parte deste grupo. A aplicação nestas pessoas deve ser agendada pelo portal da Secretaria de Saúde – vacina.saude.df.gov.br. No caso dos idosos, não é necessário agendamento (tanto para 1ª como para 2ª dose).

Logística alterada em alguns pontos

Quem agendou para sábado na UBS 2 de Sobradinho II e no domingo na UBS 5 de Planaltina deve ficar atento, pois houve mudança nos locais de vacinação. No caso da UBS 2 de Sobradinho, os agendados devem procurar o drive-thru do Shopping Iguatemi. Quem agendou na UBS 5 de Planaltina, deve procurar o drive do Estádio Mané Garrincha.

A Secretaria de Saúde explicou que foi necessário fazer esse remanejamento, pois houve a inclusão de vagas em locais onde não haverá atendimento nesses dois dias. Desta forma, para garantir a vacinação dessas pessoas, foi preciso fazer esse direcionamento. É necessário levar a ficha de agendamento disponibilizada no ato do agendamento.

Quem pode se vacinar? Idosos com 60 anos ou mais poderão se vacinar neste sábado. Para pessoas com comorbidades, vacinação é dividida em datas com idades restritas. Veja.

A etapa atual contempla pessoas com 55 a 59 anos e que tenham as seguintes comorbidades:

Diabetes melitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão arterial resistente (HAR)

Hipertensão arterial – estágio 3

Hipertensão arterial – estágios 1 e 2, com LOA ou comorbidade

Insuficiência cardiaca

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e pericardiopatias

Doenças da Aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas

Arritimias cardíacas

Cardiopatias congênita no adulto

Próteses valvares e dispositivos cardíacos

Doença cerebrovascular

Anemia falciforme

Obesidade mórbida

Cirrose hepática

A vacinação ocorre nas seguintes datas:

7 e 8 de maio : pessoas com 59 anos com comorbidades;

: pessoas com 59 anos com comorbidades; 10 e 11 de maio : pessoas com 58 anos com comorbidades;

: pessoas com 58 anos com comorbidades; 12 e 13 de maio : pessoas com 57 anos com comorbidades;

: pessoas com 57 anos com comorbidades; 14 e 15 de maio : pessoas com 56 anos com comorbidades;

: pessoas com 56 anos com comorbidades; 16 e 17 de maio: pessoas com 55 anos com comorbidades.

Pessoas com 60 anos ou mais (1ª e 2ª dose);

Profissionais da saúde (1ª e 2ª dose);

Gestantes e puérperas (mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias) com comorbidades que tenham 18 anos ou mais (1ª dose);

Pessoas com síndrome de Down que tenham 18 anos ou mais (1ª dose);

Pessoas com doença renal crônica que esteja fazendo diálise e que tenham 18 anos ou mais (1ª dose);

Pessoas com deficiências permanentes cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) que tenham 55 anos ou mais (1ª dose);

Pessoas com comorbidades que tenham 55 anos ou mais (1ª dose). O que eu preciso levar? Documento de identidade com foto;

No caso de pessoas com comorbidades: comprovante de cadastramento que comprove que você faz parte do grupo de prioridades desta fase da vacinação;

Todos que forem receber a 2ª dose: comprovante de que recebeu a 1ª. Locais de vacinação para idosos e pessoas com comorbidades no domingo (9) Drive-thru Estádio Mané Garrincha

Taguaparque

Torre de TV

Sesc Ceilândia Apenas quatro pontos de vacinação funcionarão neste domingo (9). Todos em formato drive-thru.

