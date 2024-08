GDF oferece acolhimento a pessoas em situação de rua

A partir desta quinta-feira (22), o Governo do Distrito Federal (GDF) iniciará uma ação de acolhimento e assistência social em sete locais de Águas Claras e Arniqueira, às 9h.

A operação continua na sexta-feira (23) e envolve diversas secretarias e órgãos do governo, como a Sedes-DF, SES-DF, Sedet-DF, SSP-DF, DF Legal, Novacap, Codhab, Detran-DF, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e o Conselho Tutelar.

As secretarias mapearam os pontos de ação, identificando as necessidades das pessoas em situação de rua. O DF Legal desmontará as estruturas improvisadas e transportará os pertences para locais indicados pelos próprios ocupantes. Caso necessário, os objetos serão levados para depósito, onde podem ser retirados em até 60 dias, sem custo.

As pessoas poderão ter atendimento nas áreas de assistência social, saúde e educação, se assim optarem.

Locais de ação incluem a área entre:

A Avenida Sibipiruna e Avenida Vereda da Cruz

Rua das Paineiras

Rua Tamboril

Rua Ipê Amarelo

QS 6, Conjunto 220

QS 6, Conjunto 200

ADE 14/15

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro de tudo o que acontece em nossa cidade!

Para participar de algum grupo de WhatsApp do DFÁguasClaras, é só clicar no link https://www.dfaguasclaras.com.br/links-whatsapp/

Além disso, participe do canal no Telegram de notícias e bastidores – https://t.me/dfaguasclaras

Grupo DFÁguasClaras no Telegram. Envie e-mail solicitando o acesso: escritoriodfac@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

Nos siga nas nossas redes sociais:

Instagram: @dfaguasclaras

Twitter: @DFAguasClaras

TikTok: https://www.tiktok.com/@dfaguasclaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA



Youtube: https://www.youtube.com/@DFAguasClarasPodcast

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.