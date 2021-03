Faltou luz em Águas Claras nesta quinta-feira (25)

Na noite desta quinta-feira (25), o serviço de distribuição de energia elétrica foi interrompido na cidade após rompimento de cabos. A equipe do DFÁguasClaras se deslocou até ao local, na Avenida Sibipiruna e acompanhou o trabalho do Corpo de Bombeiros, após ser constatado que o cabo oferecia perigo à população por estar exposto.

De acordo com a Companhia Energética de Brasília (CEB) a falta de energia elétrica atingiou as Quadras 105, 106, Ruas Copaiba, das Paineiras (Shopping One Mall), Avenidas Sibipiruna, Pau Brasil, Flamboyant, Águas Claras, Ruas Norte de 24 a 37 e Unieuro.

“A Central de Atendimento da Companhia Energética de Brasília (CEB) comunica que estamos com um circuito desligado em Águas Claras. Aproximadamente 8 mil unidades foram afetadas, com previsão de retorno as 22 horas.”

A Companhia atua e age de forma estratégica com reforço preventivo das equipes para o atendimento à ocorrências relacionadas a distribuição de energia elétrica e estas estão atuando para o reparo das redes danificadas por toda capital. O tempo de trabalho e restabelecimento em cada ocorrência varia de acordo com a complexidade de cada caso e parte dos serviços, principalmente, com envolvimento de árvores, é realizado em parceria com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e outros órgãos.

O DFÁguasClaras agradece a colaboração dos moradores que enviaram informações e vários registros em fotos e vídeos.

Sem dúvida essa colaboração nos torna um canal de informação com a participação comunitária.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.